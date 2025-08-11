Восстановление кибуца Нир-Оз задерживалось месяцами, но теперь бюджет поступил

В "черную субботу" 7 октября 2023 года кибуц Нир-Оз стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов окрестностей сектора Газы: террористы захватили кибуц полностью. 50 жителей кибуца были убиты террористами, еще 76 были похищены, 16 из них были убиты в плену. 97% домов кибуца были повреждены или полностью разрушены.

Однако восстановление кибуца Нир-Оз затягивалось из-за споров между Управлением "Ткума" и Национальным фондом Израиля (ККЛ, "Керен Кайемет ле-Исраэль") об источниках финансирования, сообщает экономическое издание "Глобс". И лишь несколько дней назад распределение финансирования было согласовано, и кибуц Нир-Оз сможет возродиться.

На восстановление Нир-Оза ККЛ перечислит 65 миллионов шекелей, еще 287 миллионов поступят из бюджета Управления "Ткума", и 16 миллионов шекелей кибуцу удалось собрать самостоятельно при помощи пожертвований. Окончательные планы восстановления кибуца будут завершены в течение ближайших недель.

Кибуц Нир-Оз пострадал настолько сильно, что стоял вопрос, будет ли он вообще восстановлен на том же месте. Однако в октябре 2024 года решено было восстановить Нир-Оз, и после строительства в него ожидается присоединение новых жителей. Ожидается, что кибуц будет расширен на восток за счет сельскохозяйственных площадей. Прежние здания в кибуце были маленькими и устаревшими, новые же будут строиться по современным стандартам.