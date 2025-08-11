Норвежский суверенный фонд избавился от акций 11 израильских компаний, "не соответствующих эталону"

Пресс-служба Норвежского суверенного фонда сообщило, что за последние недели фонд избавился от акций 11 израильских компаний, не входивших в эталонный список министерства финансов Норвегии.

Фонд продолжает держать акции 50 израильских компаний, входящих в эталонный список, однако управление этими инвестициями передано менеджерам фонда. Контракты в внешними израильскими менеджерами расторгнуты.

Согласно сообщению, фонд усиливает осмотрительность по поводу инвестиций в Израиль в связи с ухудшением условий на Палестинских территориях, и упрощает структуру управления этими активами.