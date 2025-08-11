x
11 августа 2025
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 18:42
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Норвежский суверенный фонд избавился от акций 11 израильских компаний, "не соответствующих эталону"

Инвестиции
Норвегия
время публикации: 11 августа 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 18:09
Норвежский суверенный фонд избавился от акций 11 израильских компаний, "не соответствующих эталону"
AP Photo/Mel Evans

Пресс-служба Норвежского суверенного фонда сообщило, что за последние недели фонд избавился от акций 11 израильских компаний, не входивших в эталонный список министерства финансов Норвегии.

Фонд продолжает держать акции 50 израильских компаний, входящих в эталонный список, однако управление этими инвестициями передано менеджерам фонда. Контракты в внешними израильскими менеджерами расторгнуты.

Согласно сообщению, фонд усиливает осмотрительность по поводу инвестиций в Израиль в связи с ухудшением условий на Палестинских территориях, и упрощает структуру управления этими активами.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 декабря 2024

Норвежский фонд благосостояния избавился от акций "Безека"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 марта 2024

Норвежский суверенный фонд объявил о пересмотре политики инвестиции в компании, связанные с Израилем