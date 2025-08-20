Bloomberg: Пентагон потратит более $3,5 млрд на пополнение запасов в связи с войнами Израиля

Министерство обороны США планирует потратить более 3,5 млрд долларов на пополнение запасов в связи с регулярными военными операциями Израиля, пишет агентство Bloomberg.

Средства, предусмотренные в бюджетных документах, подготовленных до середины мая 2025 года (то есть до 12-дневной войны Израиля против Ирана – прим.ред. Newsru.co.il), предназначены как для пополнения запасов вооружения.

В публикации Bloomberg сказано, что не менее 1 млрд долларов будет потрачено на производство ракет-перехватчиков SM-3, которые производит корпорация RTX – эти ракеты корабли ВМС США использовали в апреле 2024 года для отражения иранской атаки на Израиль. Стоимость каждой такой противоракеты составляет от 9 до 12 миллионов долларов.

Кроме того, Пентагон стремится пополнить запасы противоракет THAAD, применявшихся для отражения ракетных ударов по Израилю из Ирана и Йемена.

Также средства выделяются для решения ряда рутинных задач, включая обслуживание радаров, ремонт судов и транспортировку боеприпасов.

Документы, представленные в Конгресс США, свидетельствуют о постоянно растущей стоимости американского военного присутствия на Ближнем Востоке и вызывают обеспокоенность Вашингтона относительно способности Америки обеспечивать производство и поставки вооружений нужными темпами – особенно когда речь идет о дорогостоящих противоракетах.

В конце июля на сайте CNN была опубликована статья о расходовании противоракет американских систем THAAD во время 12-дневной войны Израиля и Ирана. По оценкам источников CNN, менее чем за две недели для перехватов иранских баллистических ракет были выпущены более 100, а возможно даже около 150 противоракет THAAD – то есть около четверти или даже трети всех таких противоракет. При этом в 2025 году было произведено всего 11 таких противоракет, а на 2026 год запланировано производство лишь 12 таких противоракет, утверждалось в публикации (по другим данным – в следующем году планируется произвести 37 противоракет для THAAD).

Перехватчики для систем THAAD производятся компанией Lockheed Martin, а стоимость одной противоракеты, согласно бюджету Агентства по противоракетной обороне на 2025 год, составляет около 12,7 млн долларов.

Две батареи THAAD были задействованы в ходе 12-дневной войны "Народ как лев", которую вел Израиль против Ирана 13-24 июня 2025 года.

Напомним, что в июне 2025 года (во время войны с Ираном) американское издание Wall Street Journal писало о дефиците противоракет у Израиля.