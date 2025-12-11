Цена Brent опустилась до минимума с октября – ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться: фьючерсы на Brent на бирже ICE опустились ниже $62 за баррель. По данным аналитиков ING и биржевых сводок, это минимальные уровни с конца октября.

Снижение цен отражается на доходах экспортеров: по оценке Международного энергетического агентства, в ноябре доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали до $10,97 млрд – минимального уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, что объясняется как падением цен, так и сокращением объемов поставок под давлением санкций, отмечает Reuters.

В аналитических обзорах отмечается, что цены на нефть имеют тенденцию к понижению.