Нефть резко дешевеет на фоне соглашения по Газе и трений США с Китаем

Во вторник, 14 октября, наблюдается резкое снижение цен на нефть: нефть сорта Brent опустилась в цене до $62 за баррель, WTI – до $58, по данным ICE Futures и Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).

Обе марки в ходе торгов обновили минимумы за пять месяцев.

По оценке Bloomberg, это связано, прежде всего, с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке после соглашений по Газе и обострением торговых трений между США и Китаем.