Нефть резко дешевеет на фоне соглашения по Газе и трений США с Китаем
время публикации: 14 октября 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 15:52
Во вторник, 14 октября, наблюдается резкое снижение цен на нефть: нефть сорта Brent опустилась в цене до $62 за баррель, WTI – до $58, по данным ICE Futures и Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).
Обе марки в ходе торгов обновили минимумы за пять месяцев.
По оценке Bloomberg, это связано, прежде всего, с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке после соглашений по Газе и обострением торговых трений между США и Китаем.