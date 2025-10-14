x
14 октября 2025
|
последняя новость: 16:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 16:09
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Нефть резко дешевеет на фоне соглашения по Газе и трений США с Китаем

Нефть и газ
Цены
Газа
США
Китай
время публикации: 14 октября 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 15:52
Нефть резко дешевеет на фоне соглашения по Газе и трений США с Китаем
AP Photo/Hasan Jamali

Во вторник, 14 октября, наблюдается резкое снижение цен на нефть: нефть сорта Brent опустилась в цене до $62 за баррель, WTI – до $58, по данным ICE Futures и Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).

Обе марки в ходе торгов обновили минимумы за пять месяцев.

По оценке Bloomberg, это связано, прежде всего, с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке после соглашений по Газе и обострением торговых трений между США и Китаем.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 октября 2025

Китай ввел "специальные портовые сборы" для судов, связанных с США
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 октября 2025

Цены на нефть опустились ниже 65 долларов за баррель