Пакистан ведет переговоры о продаже Эр-Рияду самолетов JF-17, разработанных совместно с Китаем

Пакистан предложил Саудовской Аравии подписать соглашение о поставках Эр-Рияду боевых самолетов JF-17 для урегулирования кредита в размере двух миллиардов долларов, которые королевство предоставило Исламабаду, сообщает агентство Reuters.

Переговоры по данному вопросу уже начались. Отмечается, что они проходят в условиях, когда Саудовская Аравия не знает, может ли она рассчитывать на своих многолетних союзников – США. Пакистан испытывает серьезные финансовые проблемы и поставки самолетов – предпочтительный для нее способ погашения кредита.

Агентство напоминает, что в сентябре 2025 года, после израильского авиаудара по Катару, целью которого было руководство ХАМАСа, Саудовская Аравия подписали двустороннее оборонительное соглашение. Однако их сотрудничество в военной сфере насчитывает несколько десятилетий.

Многоцелевой самолет JF-17 – совместная разработка Китая и Пакистана, он производится компанией Pakistan Aeronautical Complex и китайской корпорацией CAC. Самолет значительно дешевле закупаемых Саудовской Аравией F-35 и хорошо зарекомендовал себя в ходе последнего конфликта между Пакистаном и Индией.