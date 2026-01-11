"Газпром" сообщил об установлении рекорда поставок газа в Китай

Российский концерн "Газпром" сообщил об установлении 10 января нового суточного рекорда поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность трубопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год.

Как отмечает ТАСС, в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа – начале сентября 2025 года Россия и Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд куб. м.

Россия продвигает проект "Сила Сибири-2" уже около 10 лет. Однако Китай заинтересован в диверсификации источников энергии. Так, в 2023 году стало известно о строительстве нового газопровода из Туркменистана в КНР, несмотря на то, что российский газ обходится Пекину на 30% дешевле туркменского.

После начала в 2022 году полномасштабного российского вторжения в Украину и введения санкций против энергодобывающей отрасли России Китай наряду с Индией стали основными покупателями российской нефти и газа. При отсутствии других рынков сбыта покупатель может диктовать условия.