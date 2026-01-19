Отчет: шанс миллиардера попасть во власть в 4000 раз выше, чем у обычного человека

Согласно ежегодному докладу Oxfam о глобальном неравенстве, сверхбогатые люди значительно чаще, чем остальные, получают доступ к политической власти.

Исследование, опубликованное 18 января, показывает: в 2023 году около 74 из 2027 мировых миллиардеров занимали посты в исполнительных или законодательных органах власти. Это означает вероятность 3,7% попадания миллиардеров во власть – колоссальную по сравнению с обычным гражданином планеты, чьи шансы занять государственную должность – лишь 0,0009%.

Отчет подготовлен на основе данных Forbes и других источников и приурочен к открытию ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе – закрытого мероприятия, собирающего мировых лидеров и представителей финансовой элиты. Его публикация также совпала с первым годом президентства в США миллиардера Дональда Трампа.

По данным Oxfam, администрация Трампа стала самой состоятельной в современной истории страны: ключевые государственные посты заняли миллиардеры и мультимиллионеры. В прошлом году Белый дом совместно с контролируемым республиканцами Конгрессом принял масштабный внутренний политический пакет, включающий крупные налоговые послабления для состоятельных слоев населения и резкое сокращение программ социальной поддержки. Параллельно предпринимались попытки ослабить защиту профсоюзных прав федеральных служащих, а также свернуть меры по защите потребителей и регулированию корпораций.

2025 год оказался исключительно успешным для мировых миллиардеров. Как отмечает Oxfam, темпы роста их благосостояния оказались втрое выше средних показателей за последние пять лет, а совокупное состояние достигло рекордных 18,3 триллиона долларов. За год оно увеличилось на 2,5 триллиона долларов – сумму, почти равную общему состоянию 4,1 миллиарда человек из нижней половины мирового населения. По словам эксперта Oxfam, уже двух третей этого прироста хватило бы, чтобы полностью ликвидировать глобальную бедность на целый год.

В США совокупное состояние миллиардеров приближается к 8 триллионам долларов, а число самих миллиардеров достигло 932 – больше, чем в любой другой стране мира. Более того, Америка может первой в истории получить триллионера: если 2026 год окажется для Илона Маска столь же успешным, как предыдущий, его капитал превысит отметку в 1 триллион долларов еще до следующего Давосского форума.

На фоне этого сокращение бедности в мире фактически остановилось. По данным Oxfam, ее уровень остается на показателях 2019 года, а почти половина населения планеты – около 3,8 миллиарда человек – в 2022 году продолжала жить в условиях нищеты.

Для преодоления этого разрыва Oxfam предлагает комплекс мер: укрепление прав работников, рост заработных плат, борьбу с монополиями и развитие универсальных государственных услуг и систем социальной защиты. Организация также призывает ограничить политическое влияние сверхбогатых через повышение налогов и реформу финансирования избирательных кампаний, а также расширить участие граждан в управлении и избирательных процессах.