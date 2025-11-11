x
11 ноября 2025
Экономика

МИД Франции объявил о снятии запрета на участие израильских компаний в выставке Milipol Paris

Франция
Израиль
Оборонка
время публикации: 11 ноября 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 22:44
Эммануэль Макрон и Жан-Ноэль Барро
AP

По информации новостной службы N12, вечером 11 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро связался с главой израильского МИДа и сообщил, что все израильские компании смогут принять участие в выставке Milipol Paris.

По данным этого источника, запрет был снят благодаря усилиям посольства Израиля в Париже.

Ранее Париж уведомил Иерусалим, что после проверки заявок восемь израильских компаний не будут допущены к участию в оборонной выставке Milipol Paris. По словам французских властей, это решение принято с целью предотвратить пропалестинские акции протеста во время проведения выставки. В Иерусалиме заявили, что "это решение будет иметь драматические последствия для двусторонних отношений, которые и без того значительно ухудшились в последние месяцы".

По данным i24, на участие в выставке подавали заявки 45 израильских компаний.

