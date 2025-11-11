x
11 ноября 2025



Экономика

Опубликован этап предварительного отбора компаний для строительства метро в Гуш-Дане

Транспорт
Мин.транспорта
Инфраструктура
время публикации: 11 ноября 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 07:14
Опубликован этап предварительного отбора компаний для строительства метро в Гуш-Дане
Moshe Shai/FLASH90

Государственная компания НЕТА опубликовала запрос на предварительный отбор компаний для участия в проекте строительства метро в Гуш-Дане.

В общей сложности речь идет об 11 тендерах на прокладку туннелей, строительство подземных конструкций и строительство соединений между туннелями и поверхностью для центрального отрезка линии М1, всей линии М2 и более половины линии М3 (78 км сдвоенных туннелей и 59 подземных станций).

Предположительная стоимость работ – 65 миллиардов шекелей.

Победителям тендера придется доставить в Израиль 20 туннелепроходческих машин, обеспечить утилизацию 40 миллионов кубометров грунта, и предоставить 16 тысяч специалистов, большинство из которых придется нанимать за границей.

Опубликованный документ призван привлечь международные компании и консорциумы к подаче заявок на участие в тендере. В министерствах транспорта и финансов опасаются, что из-за антиизраильских настроений в мире спрос на участие в проекте будет ниже чем ожидалось, что может удорожить проект и привести к его затягиванию. Особое внимание организаторы тендера уделяют привлечению к участию в нем индийских и южнокорейских компаний.

Официальная цель для начала эксплуатации метро - 2034 год, а цель для его полного запуска - 2037 год, однако уже сейчас специалисты говорят, что полный запуск будет отложен на три года - до 2040 года.

Предварительный этап завершится весной 2026 года. Сами тендеры будут опубликованы ближе к концу года. Тогда же будет открыта возможность пройти предварительный отбор и для компаний, которые не приняли участие в первом отборе.

Экономика
