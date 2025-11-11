Сенат одобрил окончание шатдауна, законопроект направлен в Палату представителей

Сенат США провел окончательное голосование по законопроекту, который позволит возобновить работу правительства. Законопроект поддержали 60 законодателей, 40 высказались "против".

Накануне с тем же результатом прошло процедурное голосование по пакету для завершения шатдауна.

После сегодняшнего голосования законопроект, принятый Сенатом, направлен в Палату представителей. До голосования в Палате и подписи президента шатдаун формально еще не завершен.

Лидеры Республиканской партии надеются, что законопроект может быть принят нижней палатой Конгресса уже 12 ноября и положит конец самому длительному в истории США шатдауну.

Данный пакет должен обеспечить финансирование работы Конгресса и его вспомогательных служб, министерства сельского хозяйства, включая выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP), и управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), программ и льгот для ветеранов, а также строительных проектов Пентагона, на 2026 финансовый год.

Документ отменяет увольнения и предусматривает выплату задолженности федеральным служащим. Для завершения процедуры пакет должен пройти Палату представителей и получить подпись президента США, отмечает Reuters.

Ключевой спорный пункт – отсутствие продления субсидий ACA, федеральной помощи в США, которая удешевляет медстраховки, купленные на маркетплейсах по закону "Obamacare". На продлении настаивали демократы. Лидер республиканского большинства пообещал отдельное голосование по этим субсидиям в декабре.