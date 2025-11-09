x
09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
последняя новость: 20:57
09 ноября 2025
Мир

Axios: США приостановили поставки оружия партнерам по NATO и Украине из-за шатдауна

США
Украина
Война в Украине
NATO
время публикации: 09 ноября 2025 г., 20:19
Axios: США приостановили поставки оружия партнерам по NATO и Украине из-за шатдауна
AP

Издание Axios пишет, что администрация США временно приостановила поставки оружия союзникам по NATO и Украине в связи с продолжающимся правительственным шатдауном.

По данным источников, отсутствие утвержденного финансирования вынудило Госдепартамент и Пентагон заморозить часть внешних военных продаж и поставок по уже существующим контрактам. В частности, речь идет о задержке экспорта вооружений и оборонных систем, производимых американскими компаниями для зарубежных партнеров.

В публикации отмечается, что подобные задержки могут затронуть как поставки в страны NATO, так и военную помощь Украине, которая рассчитывает на регулярное пополнение запасов вооружений.

Ранее Конгресс не смог принять временный бюджет, что привело к приостановке работы ряда государственных структур США.

Мир
