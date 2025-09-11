x
Экономика

Государство готово выкупать разрушенные иранскими ракетами квартиры по цене новых

Недвижимость
Война с Ираном
время публикации: 11 сентября 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 07:34
Государство готово выкупать разрушенные иранскими ракетами квартиры по цене новых
Gili Yaari / Flash90

Проект закона о восстановлении пострадавших от иранских ракет зданий путем городской реновации, опубликованный на этой неделе, устанавливает, что оценка каждой пострадавшей квартиры будет рассчитываться по стоимости аналогичной квартиры, "построенной незадолго до даты нанесения военного ущерба", то есть по стоимости новой квартиры в том же районе.

Разница между реальной стоимостью старой квартиры до попадания ракеты и стоимостью новой квартиры в том же районе может достигать десятков процентов.

Данный шаг призван облегчить государству переговоры с квартировладельцами, желающими продать свои разрушенные квартиры государству, и тем самым существенно ускорить процесс городской реновации.

Законопроект стал плодом работы межведомственной группы по восстановлению пострадавших кварталов.

Напомним также, что ранее юридические службы всех причастных структур пришли к выводу, что продвижение проектов городской реновации ("Расселение-Застройка") для пострадавших комплексов возможно при условии согласия на участие в проекте 51% жильцов каждого входящего в проект дома.

При этом в проект могут быть включены до 20% домов, не пострадавших от ракетных обстрелов, при условии, что такое включение оправдано с точки зрения проектирования.

После достижения требуемого количества голосов жильцов, в случае отказа остальных жильцов от участия в проекте государство сможет выкупить их квартиры по согласованию или экспроприировать с выплатой компенсации.

