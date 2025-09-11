x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Комиссия по назначениям отказалась утверждать ответственного за госбюджет – он не женщина

Минфин
Бецалель Смотрич
Госсектор
время публикации: 11 сентября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 07:06
Махаран Фрозенфар
Пресс-служба ЦАХАЛа

Комиссия по назначениям в Управлении госслужащих отказалась утверждать назначение Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов двумя голосами против одного.

Комиссия затребовала у министра финансов Бецалеля Смотрича информацию о том, предпринимались ли попытки назначить на эту должность женщину.

С начала каденции Смотрич на все высшие должности в министерстве назначал исключительно мужчин. Три женщины на должностях заместителя директора отдела были назначены в качестве исполняющих обязанности после того, как длительное время занимали эти должности де-факто.

Напомним, что еще в июле Управление госслужащих опубликовало критерии, на основании которых члены комиссий по назначениям должны определять, отвечает ли предлагаемое министром назначение обязанности достойного представительства женщин на должностях генерального директора, заместителя генерального директора и других руководящих позициях.

Согласно этим критериям, министры больше не смогут заявить об отсутствии достойных кандидаток на должность или об отказе кандидаток, к которым они обращались. Они должны будут представить зафиксированное обращение к кандидаткам, отвечающим предъявляемым к должности критериям. Также должно иметь место обращение к соответствующим отраслевым или профессиональным структурам с предложением выдвигать кандидаток.

В управлении подчеркивают, что комиссия должна отдавать приоритет критерию достойного представительства женщин над критерием доверительных отношений с министром.

На текущий момент не осталось ни одной женщины на должности генерального директора министерства и их практически не осталось на должностях заместителей генерального директора. При последних назначениях, сделанных уже после постановления Высшего суда справедливости о том, что правительство нарушает права женщин, министры все равно выбрали мужчин, отговорившись тем, что не нашли подходящих женских кандидатур.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 августа 2025

Глава бюджетного отдела минфина продаст активы и не будет заниматься вопросами страхования
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 июля 2025

Управление госслужбы ужесточает требования о назначении женщин на высшие должности
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 апреля 2025

В БАГАЦ подан иск с требованием отменить назначение гендиректора минфина, потому что он не женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2025

БАГАЦ: правительство нарушает закон, не назначая женщин на руководящие должности