Гендиректор Ryanair: не исключено, что мы не вернемся в Израиль и после войны

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания может не возобновить операции в Израиле даже после прекращения войны в Газе

О'Лири обвинил израильские авиационные власти в том, что они "водят его за нос".

Напомним, что ранее компания объявила, что не вернется раньше 25 октября, но после этой даты билеты на израильские рейсы на 23 маршрутах в 11 странах находятся в продаже.