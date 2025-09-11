x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
Экономика

Гендиректор Ryanair: не исключено, что мы не вернемся в Израиль и после войны

Авиация
время публикации: 11 сентября 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 13:50
Гендиректор Ryanair: не исключено, что мы не вернемся в Израиль и после войны
AP Photo/Frank Augstein

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания может не возобновить операции в Израиле даже после прекращения войны в Газе

О'Лири обвинил израильские авиационные власти в том, что они "водят его за нос".

Напомним, что ранее компания объявила, что не вернется раньше 25 октября, но после этой даты билеты на израильские рейсы на 23 маршрутах в 11 странах находятся в продаже.

