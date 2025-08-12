x
12 августа 2025
Экономика

Опубликован тендер на управление жильем для инвалидов: инклюзия в обычных районах

Инвалидность
Социальные проблемы
время публикации: 12 августа 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 15:20
Shahar Yaari / Flash90

Управление по делам инвалидов при Министерстве благосостояния и социального обеспечения опубликовало первый этап инновационного и масштабного тендера на управление жилищными структурами по всей стране стоимостью около 3 млрд шек.

В Израиле начинается крупнейшая за последние годы реформа системы предоставления жилья для людей с инвалидностью. Министерство социального обеспечения и социальной защиты объявило первый этап так называемого общенационального конкурса на сумму около 3 миллиардов шекелей, который призван полностью перестроить модель проживания и поддержки людей с ограниченными возможностями.

Речь идёт не просто об оказании услуг, а о системном переходе – от крупных интернатов с десятками жильцов к жизни в обществе, в маленьких, адаптированных для конкретных потребностей домах. По оценкам министерства, победители тендера будут обслуживать примерно 20 тысяч израильтян с инвалидностью.

Эта инициатива — реализация принципов Закона о социальных услугах для людей с ограниченными возможностями, принятого в 2022 и вступившего в силу в прошлом году. Он требует:

- сокращать число жильцов в существующих учреждениях,

- переводить людей с инвалидностью в квартиры и дома в обычных кварталах,

- обеспечивать автономность и уважение к выбору каждого человека.

Чтобы подготовить тендер, в министерстве, совместно с канцелярией премьер-министра, провели масштабное исследование: встречи с получателями услуг и их семьями, выезды на места, международный сравнительный обзор, анализ рынка, консультации с правозащитниками, поставщиками услуг и контролирующими органами.

В итоге были сформированы три ключевых направления реформы:

1. Новые модели управления жильём с разными уровнями поддержки, включая самые высокие.

2. Постепенный переход людей с инвалидностью к жизни в обществе;

3. Индивидуальный подход — услуги подстраиваются под желания и решения самого человека.

Тендер, помимо прочего, опирается на такие принципы, как привлечение целевой аудитории к созданию сервиса, постоянное обучение и совершенствование, ценовая модель, поощряющая качественное обслуживание, доверительные отношения с поставщиками услуг, использование передовых знаний в этой области и обмен опытом для планирования будущих проектов.

Пресс-служба министерства социального обеспечения

