x
12 августа 2025
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 20:37
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В аэропорту Хайфы открылся магазин Duty Free

Авиация
Хайфа
Налоги
время публикации: 12 августа 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 20:16
В аэропорту Хайфы открылся магазин Duty Free
Wikipedia. Фото: Омер Бройде

Во вторник, 12 августа, в аэропорту Хайфы состоялось торжественное открытие первого в 91-летней истории аэропорта магазина беспошлинной торговли (Duty Free).

Оператором магазина является компания LAYAM, выигравшая проводившийся в мае этого года тендер. Появление магазина Duty Free стало возможным после того, как авиакомпания Air Haifa начала выполнять из него международные авиарейсы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 мая 2025

Air Haifa снижает майские цены на 30% из-за кризиса с авиаперелетами