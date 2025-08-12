В аэропорту Хайфы открылся магазин Duty Free

Во вторник, 12 августа, в аэропорту Хайфы состоялось торжественное открытие первого в 91-летней истории аэропорта магазина беспошлинной торговли (Duty Free).

Оператором магазина является компания LAYAM, выигравшая проводившийся в мае этого года тендер. Появление магазина Duty Free стало возможным после того, как авиакомпания Air Haifa начала выполнять из него международные авиарейсы.