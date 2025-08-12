x
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
Экономика

"Штраус" начал продавать мороженое "Магнум" на растительном жире по цене сливочного

время публикации: 12 августа 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 07:55
"Штраус" начал продавать мороженое "Магнум" на растительном жире по цене сливочного
Photo by Chaim Goldberg/Flash90

Популярное израильское мороженое "Магнум", производимое компанией "Штраус", появилось на рынке в новых форматах ("Дабл черри", "Сэндвич"), однако его состав и вес существенно отличается от обычного при сохранении той же цены.

Как сообщает портал Ice, мороженое новых форматов основано на растительном жире, тогда как традиционные форматы базируются на сливках. Кроме того, вес нового мороженого – 70 граммов вместо 85.

Новое мороженое производится в Польше. В компании подчеркивают, что речь идет приблизительно о 10% ассортимента, который компания была вынуждена заменить из-за прекращения импорта из Турции.

