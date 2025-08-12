"Штраус" начал продавать мороженое "Магнум" на растительном жире по цене сливочного

Популярное израильское мороженое "Магнум", производимое компанией "Штраус", появилось на рынке в новых форматах ("Дабл черри", "Сэндвич"), однако его состав и вес существенно отличается от обычного при сохранении той же цены.

Как сообщает портал Ice, мороженое новых форматов основано на растительном жире, тогда как традиционные форматы базируются на сливках. Кроме того, вес нового мороженого – 70 граммов вместо 85.

Новое мороженое производится в Польше. В компании подчеркивают, что речь идет приблизительно о 10% ассортимента, который компания была вынуждена заменить из-за прекращения импорта из Турции.