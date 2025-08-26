x
26 августа 2025
26 августа 2025
26 августа 2025
последняя новость: 10:39
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Дональд Трамп объявил об увольнении одной из глав ФРС

Дональд Трамп
США
время публикации: 26 августа 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 10:23
Дональд Трамп объявил об увольнении одной из глав ФРС
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп объявил, что член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лиза Кук будет уволена "в связи с обвинениями в мошенничестве с жилищными кредитами".

Согласно закону о Федеральной резервной системе 1913 года, полномочия президента по увольнению управляющего ФРС ограничены, и он может это делать только по "уважительной причине". Закон не детализирует, что считается "уважительной причиной", но на протяжении лет было принято интерпретировать это как взяточничество или нарушение служебных обязанностей.

Сама Кук отвергает обвинения в свой адрес, оспаривает наличие оснований для увольнения и заявила, что не намерена подавать в отставку.

Напомним, что Трамп крайне недоволен отказом руководства ФРС снизить учетную ставку в США.

