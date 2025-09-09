Microsoft заплатит компании Аркадия Воложа до $20 млрд за облачную инфраструктуру для ИИ

Корпорация Microsoft подписала договор о покупке у основанной израильско-российским предпринимателем Аркадием Воложем компании Nebius мощности облачной инфраструктуры для технологий искусственного интеллекта.

Стоимость сделки, рассчитанной до 2031 года, составит от 17,4 до 19,4 миллиарда долларов. По ее условиям, уже с декабря 2025 года Nebius начнет предоставлять Microsoft ресурсы нового дата-центра в Нью-Джерси.

Напомним, что в этом году компания Воложа построила супер-компьютер в Великобритании и выиграла тендер на строительство супер-компьютера в Израиле.