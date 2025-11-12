Минфин США прекратил чеканку одноцентовых монет
время публикации: 12 ноября 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 21:38
Монетный двор США 12 ноября прекратил выпуск одноцентовой монеты: последние пенни были отчеканены в Филадельфии. Монеты остаются законным платежным средством; часть финальных экземпляров планируют выставить на аукцион.
В феврале президент США Дональд Трамп распорядился прекратить выпуск монет номиналом 1 пенни, в связи с высокой стоимостью производства. Чеканка и распространение одного пенни обходилось примерно в 3,7 цента, что приводило к ежегодным потерям. Экономия от прекращения выпуска монеты оценивается примерно в 56 млн долларов.
