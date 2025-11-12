x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
последняя новость: 22:28
12 ноября 2025
Экономика

Минфин США прекратил чеканку одноцентовых монет

США
время публикации: 12 ноября 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 21:38
Минфин США прекратил чеканку одноцентовых монет
AP Photo /Matt Slocum

Монетный двор США 12 ноября прекратил выпуск одноцентовой монеты: последние пенни были отчеканены в Филадельфии. Монеты остаются законным платежным средством; часть финальных экземпляров планируют выставить на аукцион.

В феврале президент США Дональд Трамп распорядился прекратить выпуск монет номиналом 1 пенни, в связи с высокой стоимостью производства. Чеканка и распространение одного пенни обходилось примерно в 3,7 цента, что приводило к ежегодным потерям. Экономия от прекращения выпуска монеты оценивается примерно в 56 млн долларов.

