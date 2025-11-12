Израильские авиакомпании возобновят рейсы в Марокко

Власти Марокко разрешили израильским авиакомпаниям возобновить полеты в эту страну с 13 ноября. Об этом сообщила новостная служба 12-го телеканала.

Марокко, подписавшая Авраамовы соглашения, станет первой мусульманской страной, разрешившей полеты израильских авиакомпаний после начала войны в Газе.

По информации N12, авиакомпании смогут начать продажу билетов в Марракеш и Касабланку. Это стало возможно в результате переговоров между министром транспорта Мири Регев с марокканским коллегой. Переговоры велись с разрешения Управления гражданской авиации Израиля и аналогичного органа в Марокко.