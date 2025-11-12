x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 21:04
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские авиакомпании возобновят рейсы в Марокко

Израиль
Туризм
Марокко
время публикации: 12 ноября 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 21:04
Израильские авиакомпании возобновят рейсы в Марокко
Tomer Neuberg/Flash90

Власти Марокко разрешили израильским авиакомпаниям возобновить полеты в эту страну с 13 ноября. Об этом сообщила новостная служба 12-го телеканала.

Марокко, подписавшая Авраамовы соглашения, станет первой мусульманской страной, разрешившей полеты израильских авиакомпаний после начала войны в Газе.

По информации N12, авиакомпании смогут начать продажу билетов в Марракеш и Касабланку. Это стало возможно в результате переговоров между министром транспорта Мири Регев с марокканским коллегой. Переговоры велись с разрешения Управления гражданской авиации Израиля и аналогичного органа в Марокко.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 ноября 2025

Минфин предлагает ввести экологический налог на вылетающие авиарейсы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 ноября 2025

Шокирующие планы спасения порта Эйлата, прожекты Смотрича, новые иностранные рабочие. Обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 ноября 2025

Air India вернется в Израиль 1 января