x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 08:58
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин опубликовал план повышения налога на электромобили

Минфин
Налоги
Автомобили
время публикации: 12 ноября 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 08:32
Минфин опубликовал план повышения налога на электромобили
Nati Shohat/Flash90

Министерство финансов представило план налогообложения транспортных средств на январь 2026 года, предусматривающий сокращение льготы для электромобилей с 38% до 31%.

Таким образом, налог на покупку электромобиля вырастет с 45% до 52%. Кроме того, номинальный размер льготы в шекелях будет сокращен с 35 тысяч шекелей до 30 тысяч шекелей.

Еще одним шагом станет уменьшение на 750 шекелей размера "зеленой льготы", предоставляемой транспортным средствам с низким уровнем загрязнения.

Дополнительный налог на автомобили стоимостью свыше 300 тысяч шекелей, с 2013 года введенный в качестве временной меры, предлагается сделать постоянным.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 ноября 2025

ЦАХАЛ изымает из автопарка китайские автомобили
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 октября 2025

Tesla представила удешевленные версии моделей Y и 3
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2025

Минэнерго хочет создать интерактивную карту зарядок для электромобилей