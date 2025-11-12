Минфин опубликовал план повышения налога на электромобили

Министерство финансов представило план налогообложения транспортных средств на январь 2026 года, предусматривающий сокращение льготы для электромобилей с 38% до 31%.

Таким образом, налог на покупку электромобиля вырастет с 45% до 52%. Кроме того, номинальный размер льготы в шекелях будет сокращен с 35 тысяч шекелей до 30 тысяч шекелей.

Еще одним шагом станет уменьшение на 750 шекелей размера "зеленой льготы", предоставляемой транспортным средствам с низким уровнем загрязнения.

Дополнительный налог на автомобили стоимостью свыше 300 тысяч шекелей, с 2013 года введенный в качестве временной меры, предлагается сделать постоянным.