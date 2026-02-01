x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 19:44
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Moovit позволит оплачивать со скидками поездки за несколько человек с одного устройства

Транспорт
время публикации: 01 февраля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 19:00
Moovit позволит оплачивать со скидками поездки за несколько человек с одного устройства
AP Photo/Business Wire/Moovit

В приложении для отслеживания и оплаты общественного транспорта и навигации Moovit вводится долгожданная возможность добавить профили членов семьи и друзей, зарегистрированных в сервисе, и валидировать поездки для них с одного устройства со всеми положенными им скидками.

Как напоминает экономическое издание "Калькалист", до сих пор родители, пользующиеся общественным транспортом с детьми, могли заплатить со своего аккаунта в Moovit за несколько пассажиров одновременно – но лишь по полной стоимости, как анонимному пользователю, тогда как детям с пятилетнего возраста полагается 50% скидки, а до пяти лет проезд бесплатен. Чтобы воспользоваться скидками, приходилось открывать на каждого приложение на своем устройстве вкладке или платить пластиковыми пополняемыми картами "Рав-Кав".

За последние годы многие пользователи общественного транспорта перешли на оплату в приложении через личный аккаунт, который позволял использовать скидки – детские, студенческие, для пенсионеров, скидки в соответствии с районом проживания, а также позволял покупать дневной или месячный проездной.

С возможностью открыть на одном устройстве несколько профилей в приложении Moovit можно будет валидировать поездки для нескольких человек с одного устройства и получить все соответствующие скидки. В Moovit подчеркивают: количество дополнительных пользователей не ограничено, можно добавлять детей, друзей или других членов семьи, и оплачивать совместные поездки во всех видах общественного транспорта.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 января 2026

Проезд в общественном транспорте подорожает с апреля 2026 года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 января 2026

"Эгед" запускает оплату проезда банковскими картами в трех городах
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 января 2026

Законы, указы и тарифы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2026 года
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 10 декабря 2025

Индекс свободы городов Израиля 2025: лидируют Од а-Шарон, Гиватаим, Тель-Авив и Рамат а-Шарон