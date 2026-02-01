Moovit позволит оплачивать со скидками поездки за несколько человек с одного устройства

В приложении для отслеживания и оплаты общественного транспорта и навигации Moovit вводится долгожданная возможность добавить профили членов семьи и друзей, зарегистрированных в сервисе, и валидировать поездки для них с одного устройства со всеми положенными им скидками.

Как напоминает экономическое издание "Калькалист", до сих пор родители, пользующиеся общественным транспортом с детьми, могли заплатить со своего аккаунта в Moovit за несколько пассажиров одновременно – но лишь по полной стоимости, как анонимному пользователю, тогда как детям с пятилетнего возраста полагается 50% скидки, а до пяти лет проезд бесплатен. Чтобы воспользоваться скидками, приходилось открывать на каждого приложение на своем устройстве вкладке или платить пластиковыми пополняемыми картами "Рав-Кав".

За последние годы многие пользователи общественного транспорта перешли на оплату в приложении через личный аккаунт, который позволял использовать скидки – детские, студенческие, для пенсионеров, скидки в соответствии с районом проживания, а также позволял покупать дневной или месячный проездной.

С возможностью открыть на одном устройстве несколько профилей в приложении Moovit можно будет валидировать поездки для нескольких человек с одного устройства и получить все соответствующие скидки. В Moovit подчеркивают: количество дополнительных пользователей не ограничено, можно добавлять детей, друзей или других членов семьи, и оплачивать совместные поездки во всех видах общественного транспорта.