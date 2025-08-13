"Эльбит" объявил о получении заказа на 1,4 миллиарда евро от одной из стран Европы

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении контракта на поставку европейскому заказчику оборонных решений на общую сумму 1,4 миллиарда евро.

Срок выполнения заказа – 5 лет.

Контракт включает высокоточные артиллерийские системы, разыведывательные и ударные БПЛА оперативного и тактического уровня, системы разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также "Эльбит" поставит заказчику системы сбора и обработки разведывательных данных, передовые электро-оптические системы, системы ночного видения, системы полевой связи и проведет модернизацию военной техники. модернизацию боевых машин и оборонительные системы.