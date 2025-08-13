x
13 августа 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 09:55
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эльбит" объявил о получении заказа на 1,4 миллиарда евро от одной из стран Европы

Оборонка
время публикации: 13 августа 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 09:59
"Эльбит" объявил о получении заказа на 1,4 миллиарда евро от одной из стран Европы
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении контракта на поставку европейскому заказчику оборонных решений на общую сумму 1,4 миллиарда евро.

Срок выполнения заказа – 5 лет.

Контракт включает высокоточные артиллерийские системы, разыведывательные и ударные БПЛА оперативного и тактического уровня, системы разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также "Эльбит" поставит заказчику системы сбора и обработки разведывательных данных, передовые электро-оптические системы, системы ночного видения, системы полевой связи и проведет модернизацию военной техники. модернизацию боевых машин и оборонительные системы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook