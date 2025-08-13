"Ракевет Исраэль" ограничивает скорость поездов: рельсы не выдерживают жары

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что в связи с аномальной жарой на некоторых участках железной дороги было введено ограничение скорости до 80 километров в час.

Причиной этого является расширение металлических рельсов при высоких температурах, что может привести к их деформации и создать угрозу безопасности движения поездов.

Кроме того, из-за сильной жары железнодорожные локомотивы перегреваются, что приводит к их выходу из строя. В связи с этими проблемами возникают задержки в железнодорожном расписании.