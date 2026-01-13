Палестинскому производителю одежды не дали зарегистрировать свой бренд по иску Diesel

Израильский регистратор патентов, образцов и товарных знаков удовлетворил иск международного дома моды Diesel против компании из Палестинской автономии, попытавшейся зарегистрировать товарный знак "EZEL JEANS WEAR".

Регистратор Мордехай Сорек постановил, что знак вводит в заблуждение своим сходством с товарными знаками известного бренда и не подлежит регистрации.

В ходе процесса заявитель знака попытался утверждать, что между названиями нет сходства, поскольку слово EZEL следует произносить как "Эцель" на основании утверждения о немецком происхождении. Однако Diesel доказала, что на немецком и голландском это слово произносится как "И-зел", звучание практически идентичное названию "Diesel".

Дополнительное подтверждение произношению знака было найдено в видео TikTok самого ответчика, представленных в качестве доказательства со стороны Diesel: в маркетинговых видео представители компании произносили название бренда как "и-зел", что фонетически напоминает название Diesel.

В ходе разбирательства ответчик попытался объяснить, что он выбрал название Ezel, которое на немецком и голландском языках означает "осел", поскольку "при определенных обстоятельствах "осел" по отношению к человеку можно рассматривать как своего рода комплимент".

Однако регистратор отклонил эту позицию, постановив, что любой разумный человек поймет это прозвище как явное оскорбление, а не как выражение уважения, и что сам ответчик не верит в эту версию.

В итоге ходатайство о регистрации товарного знака было отклонено, и компанию из ПА обязали оплатить судебные издержки и гонорары адвокатов в размере около 42 000 шекелей.