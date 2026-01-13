x
13 января 2026
13 января 2026
Экономика

Турция отменила освобождение от налога на частный импорт

Импорт и экспорт
Турция
время публикации: 13 января 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 10:20
Турция отменила освобождение от налога на частный импорт
AP Photo/Charles Rex Arbogast

Решение № 10813 президента Турции, опубликованное в "Официальной газете", отменяет положение об растаможивании некоммерческого импорта на сумму до 30 евро по упрощенной процедуре.

Изменение вступает в силу 1 февраля 2026 года.

Ранее Турция снизила порог для импорта по упрощенной процедуре со 150 евро до 30 евро.

В октябре 2025 года из упрощенной процедуры был исключен импорт игрушек, обуви и изделий из кожи.

Министерство торговли Турции заявило, что лабораторные тесты и проверки, проведенные на товарах, приобретенных на трансграничных платформах электронной коммерции, показали, что 81 процент из 182 проверенных товаров не соответствуют стандартам безопасности, некоторые содержат токсичные или канцерогенные вещества.

