Турция отменила освобождение от налога на частный импорт

Решение № 10813 президента Турции, опубликованное в "Официальной газете", отменяет положение об растаможивании некоммерческого импорта на сумму до 30 евро по упрощенной процедуре.

Изменение вступает в силу 1 февраля 2026 года.

Ранее Турция снизила порог для импорта по упрощенной процедуре со 150 евро до 30 евро.

В октябре 2025 года из упрощенной процедуры был исключен импорт игрушек, обуви и изделий из кожи.

Министерство торговли Турции заявило, что лабораторные тесты и проверки, проведенные на товарах, приобретенных на трансграничных платформах электронной коммерции, показали, что 81 процент из 182 проверенных товаров не соответствуют стандартам безопасности, некоторые содержат токсичные или канцерогенные вещества.