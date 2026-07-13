Redis увольняет около 27% сотрудников в Израиле

Компания Redis проводит масштабное сокращение штата в Израиле: работу потеряют около 27% сотрудников местного центра, сообщает "Глобс". Решение принято вскоре после ухода основателей компании Офера Бенгала и Ифтаха Шульмана.

Redis была основана в Израиле в 2011 году и разрабатывает одноименную платформу для хранения и обработки данных в реальном времени. Главный офис компании находится в США, а в Израиле действует крупный центр исследований и разработок.

Бенгал, много лет возглавлявший Redis, передал пост генерального директора Роуэну Троллопу в 2023 году и стал председателем совета директоров. Шульман впоследствии также отошел от оперативной работы в компании.

Причины нынешнего сокращения и его масштабы за пределами Израиля пока не называются. Увольнения проходят на фоне широкой волны сокращений в израильском секторе высоких технологий, где компании пересматривают расходы, структуру подразделений и инвестиции в связи с развитием искусственного интеллекта и ростом стоимости найма в Израиле.

Семь лет назад компания Redis была в ТОП-10 хайтек-компаний и стартапов в Израиле, "в которых лучше всего работать".