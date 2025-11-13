Объявлено о планируемом в начале следующего года повышении цен на воду
время публикации: 13 ноября 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 17:54
Совет Управления по водным ресурсам Израиля сообщил о планируемом повышении тарифов на воду с января 2026 года: цена вырастет на 2,49%, что составляет в среднем около 3 шекелей в месяц на одно домохозяйство.
Решение опубликовано для общественного обсуждения, как того требует закон.
В Управлении по водным ресурсам отмечают, что корректировка связана с обновлением расчетов себестоимости водоснабжения, включая расходы на опреснение, транспортировку и поддержание инфраструктуры.