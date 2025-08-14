HOT Mobile заплатит 70 тысяч шекелей за преследование клиента

Управление по защите конфиденциальности оштрафовало сотового оператора Hot Mobile на 70 тысяч шекелей, признав его виновным в преследовании бывшего клиента.

В период с 2022 по 2025 год компания, сама и через внешних подрядчиков, совершила десятки маркетинговых обращений к бывшему клиенту, ушедшему в 2018 году, несмотря на неоднократные просьбы удалить его данные из баз данных компании.

Также в ходе проверки выяснилось, что компания использовала информацию из своей клиентской базы данных не для тех целей, для которых она была собрана. Кроме того, сами маркетинговые обращения не соответствовали требованиям закона.

Клиент продолжал получать маркетинговые обращения даже после того, как Hot Mobile уведомила его, что его номер "заблокирован для маркетинга".