Экономика

Пенсионная касса "Мейтав" вернет 125 тысячам членов 120 миллионов шекелей комиссионных

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 14 августа 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 09:34
Пенсионная касса "Мейтав" вернет 125 тысячам членов 120 миллионов шекелей комиссионных
AP Photo/Jean-Francois Badias

Верховный суд утвердил внесудебное соглашение между пенсионной кассой "Мейтав" и истцами в рамках представительского иска, разбирательство которого растянулось на 13 лет.

В рамках иска, поданного в 2015 году, пенсионная касса обвинялась во взимании с членов комиссионных, отличных от тех, которые были согласованы при вступлении в кассу.

В августе 2021 года судья Михаль Агмон-Гонен постановила, что касса должна вернуть "лишние" комиссионные, а в декабре того же года установила сумму компенсации в 400 миллионов шекелей 150 тысячам членов кассы плюс 2,3 миллиона шекелей подателям иска плюс 15 миллионов шекелей адвокатам.

"Мейтав" оспорила решение в Верховном суде, который рекомендовал сторонам пройти процесс медиации. Итогом медиации стало соглашение, по которому "Мейтав" выплатит 120 миллионов шекелей членам кассы, 2 миллиона шекелей плюс НДС истцам и 12 миллионов шекелей адвокатам.

