Экономика

Минфин проверяет возможность импорта молока

Потребление
Импорт и экспорт
Минфин проверяет возможность импорта молока
Yonatan Sindel/Flash90

Представители бюджетного отдела министерства финансов обратились к бизнесмену Рами Леви, чтобы проверить возможность возобновления им импорта молока, как это было летом 2023 года.

Как сообщает The Marker, Леви ответил, что он согласится при условии полной отмены пошлины на срок не менее полугода

Следует отметить, что производители молока и Молочный совет категорически отрицают дефицит пастеризованного молока в Израиле, однако на прилавках магазинов заметна нехватка сортов молока, ценообразование которых контролируется государством.

В министерстве сельского хозяйства также отрицают наличие дефицита, однако предлагают разрешить беспошлинный импорт на три осенних месяца, аргументируя его простоем молокозаводов из-за праздников, который может привести к дефициту.

Пошлина на импорт пастеризованного молока в Израиле составляет 40%. Летом 2023 года, на фоне дефицита молока, министр финансов Бецалель Смотрич распорядился специальным указом о временной отмене пошлин, что позволило Рами Леви импортировать молоко из Польши и продавать его на шекель ниже установленной государством цены.

