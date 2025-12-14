x
14 декабря 2025
Экономика

"Бен-Гурион" ожидает полмиллиона пассажиров в дни Хануки

время публикации: 14 декабря 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 14:35
"Бен-Гурион" ожидает полмиллиона пассажиров в дни Хануки
Nati Shohat/Flash90

С началом ханукальных каникул международный аэропорт "Бен-Гурион" ожидает резкого увеличения пассажиропотока. По прогнозам Управления аэропортами, количество пассажиров во время праздника примерно на 50% превысит показатели прошлого года.

Как сообщает "Сругим", наиболее загруженными будут воскресенье 14 декабря, когда через воздушные ворота Израиля пройдут около 65 тысяч пассажиров, четверг 18 декабря (65 тысяч), воскресенье 21 декабря (63 тысячи пассажиров) и понедельник 22 декабря (65 тысяч пассажиров). Тех, кто планирует вылететь за рубеж в эти дни, просят приезжать в аэропорт заранее.

Наиболее востребованными среди израильтян направлениями являются США, Греция, ОАЭ, Венгрия и Франция.

В декабре 2025 года количество пассажиров, проходящих через аэропорт "Бен-Гурион", приближается к рекордным показателям 2019 и 2022 годов. В "Бен-Гурионе" в настоящее время работают около 60 международных авиакомпаний, что демонстрирует продолжающееся восстановление гражданской авиации Израиля.

Управление аэропортами полагает, что 2025 год завершится примерно с 18,4 миллионами пассажиров международных рейсов. За уходящий год выполнено около 114 тысяч взлетов и посадок.

