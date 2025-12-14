Правительство проведет заседание в Димоне по случаю подписания зонтичного соглашения

Правительство проводит выездное заседание в Димоне по случаю подписания зонтичного соглашения ("эскем гаг") о развитии города и модернизации городской инфраструктуры.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что в рамках соглашения в ближайший год на развитие Димоны будет выделено свыше ста миллионов шекелей, и эти инвестиции – часть "масштабной программы правительства по укреплению Негева". Ожидаются дополнительные вложения в развитие Иерухама, Димоны, Арада и Мицпе-Рамона.

Как сообщает Walla, ожидается, что глава правительства Биньямин Нетаниягу во время своего пребывания в Димоне впервые прокомментирует кровавый теракт в Сиднее, где двое террористов обстреляли празднующих Хануку евреев.