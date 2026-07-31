"Человек-паук: Новый день": Холланд обнаруживает зверя в себе и признаки жизни во вселенной Marvel

"Человек-паук: Новый день" не успел выйти на экраны, а уже окружен и грандиозными ожиданиями, и идеологическими скандалами. Исполнители главных ролей Том Холланд и Зендея тайно поженились несколько лет назад, что придает отношениям их героев на экране дополнительный нерв. А по прогнозам аналитиков, фильм может собрать уже в первый уик-энд более 600 миллионов долларов. Не обошлось и без войны, хотя новый фильм франшизы очень старается остаться вне времени и нынешних конфликтов. В Ливане аффилированная с Хизбаллой газета призывает бойкотировать картину, поскольку в ее создании участвовал продюсер израильского происхождения Ави Арад, который хоть и работает в Голливуде, занимает однозначную произраильскую позицию. А включенная в саундтрек картины песня российской, хоть и категорически поддерживающей Украину певицы Монеточки вызвала ярость в Украине, где, говорят, этот эпизод теперь вырежут. В России в серой копии, наверное, вырежут тоже, ведь Монеточка там объявлена иноагентом. Так режиссерский дебют во вселенной Человека-паука Дестина Дэниела Креттона, который до сих пор снимал в основном картины про человеческое в человеке и именно этим взглядом внутрь культового героя обязательно очарует зрителя, так и не смог остаться вне настоящей войны.

Супергеройские фильмы последних лет постоянно ругали за вторичность, картонность образов, плохо прописанные сценарии, поверхностную проработку конфликтов и примитивный психологизм. Порой не было и его. Как, например, в предыдущих частях франшизы про Человека-паука, которые снимал Джон Уоттс. Если начиналась история Питера Паркера как роман взросления, то уже повзрослевший Паркер в фильмах Уоттса довольно беспомощно метался между супергеройством и желанием жить обычную жизнь, а его противники по убедительности изрядно уступали детям, которые на карнавал наряжаются халками и гоблинами. Впрочем, есть три вещи, за которые можно поблагодарить Уоттса. Во-первых, на премьере "Человек-паук: Нет пути домой" в 2021 году, когда зрители, едва выбравшиеся из дома после карантинов, плакали и аплодировали, Уоттс решил, что превзойти успех уже не удастся, и ушел из проекта. По крайней мере, так он рассказывал. Во-вторых, в финале "Нет пути домой" он задал вопрос, ответ на который и станет главной интригой следующей ленты франшизы, и разрешения которой фанатам придется ждать пять лет. И, наконец, именно он сохранил в проекте Тома Холланда в роли Человека-паука, который по-настоящему раскрылся не в фильмах Уоттса, а в вышедшей сегодня на экраны новой части франшизы с говорящим названием "Новый день".

Итак, в финале "Нет пути домой" не остается никакого другого способа спасти жителей Нью-Йорка от ползущих из параллельных вселенных монстров, кроме как применить мощное заклинание. Единственная его побочка – все, кто любит Питера Паркера, забудут, кто он такой. Потеря социальных связей – пожалуй, главный страх современного человека. Исчезнуть из памяти окружающих означает потерять не их, а себя, ведь каждый из нас существует в отражении глаз родных, любимых, коллег, случайных знакомых и даже френдов в соцсетях, которые сделали нас еще более зависимыми от этого отражения. Все, что осталось Питеру, это маска Человека-паука, скрываясь под которой он одержимо носится по Нью-Йорку, спасаясь от тоски, бросаясь в бой даже там, где полиция вполне могла бы справиться сама. Жители Нью-Йорка в восторге от своего защитника, анонимного и виртуального, и не подозревают, что по вечерам он часами подсматривает в соцсетях, как его лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) и любимая девушка Эм Джей (Зендея) продолжают жить свою обычную жизнь – учатся в Массачусетском технологическом институте, о котором они мечтали втроем, но помнит об этом только Паркер.

Креттон мастерски сталкивает зрителя супергеройской франшизы с самыми болезненными фобиями и триггерами современного человека – одиночество, о котором получается забыть, только с головой утонув в работе, соцсети, в которых все всегда гораздо счастливее и успешнее, чем ты сам. И довольно безжалостно ставит диагноз: потеряв себя в контексте других, Питер обнаруживает, что теряет и человечное, что паучье становится все сильнее, что ему все сложнее делать выбор между силой монстра и моралью человека, что разрушающая его тоска все чаще выливается в трудно сдерживаемую ярость.

Неслучайно помощником Паркера в этом фильме становится его главный моральный оппонент – Каратель Фрэнк Касл (Джон Бернтал), который после гибели жены и детей в бандитской перестрелке выбирает убивать. А антагонистом Паркера здесь будет не очередное чудовище вроде Зеленого Гоблина или Доктора Осьминога, в которых человеческое уступило место монструозному, а противник, у которого нет лица, нет формы и нет тела. Он существует повсюду и нигде одновременно, проникая не в город, а в сознание людей.

Красочная и прямолинейная франшиза в руках Креттона обретает новую цветовую палитру: от комиксовского красно-синего до глубокого, подрагивающего напряжением серого из экранизаций Стивена Кинга. А лучезарная улыбка Тома Холланда теряется где-то под личиной Человека-паука, которая теперь не только снаружи, но и внутри. Креттон не только ломает привычные для франшизы оппозиции, но и раздвигает границы жанра, органично смешивая супергеройский экшен с психологической драмой, комиксом и пародией на Голливуд. Та самая сцена, где звучит песня Монеточки, иронизирует над голливудской традицией изображать все русское предельно балалаечно и обязательно на Брайтон-Бич. Появление ниндзя-ассасинов одновременно и подвешенное в начале ружье, которое таки выстрелит роскошной боевой сценой в финале, и пародия на стереотипную голливудскую влюбленность в загадочных японских воинов с их неповторимой пластикой боя. А мрачный взгляд внутрь одиночества иного неожиданно сближает "Новый день" с интонацией братьев Даффер – неслучайно одну из ключевых ролей здесь играет звезда "Очень странных дел" Сэди Синк.

И хотя "Новый день" стремится вырваться из узких рамок кинокомикса, драйвовый ритм фильма, легкий, хоть и предсказуемый юмор, зрелищные трюки возвращают фанатам восторг узнавания любимой франшизы. А киновселенной Marvel – былой драйв и обаяние. У Креттона получился увлекательный, зрелищный аттракцион без простых решений, ведь Питер Паркер и очень паук, и слишком человек.