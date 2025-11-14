x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 09:47
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Bitcoin упал ниже 100 тысяч долларов

Криптовалюта
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:49
Bitcoin упал ниже 100 тысяч долларов
AP Photo/Kin Cheung

Курс криптовалюты Bitcoin продолжил падение и впервые с мая опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов, и торгуется в районе отметки в 97 тысяч долларов, на 26 тысяч долларов ниже пикового значения, достигнутого в начале октября 2025 года.

Причиной обвала стало исчерпывание факторов, разгонявших ажиотаж на рынке криптовалюты с начала года, в сочетании со снижением аппетита инвесторов к риску на фоне роста волатильности на глобальных рынках.

Вместе с тем, курс Bitcoin все еще на 5% выше, чем в начале 2025 года и на 40% выше, чем на момент выборов президента США осенью 2024 года.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2025

Bitcoin продолжает бить рекорды, подорожав на $10000 за пять дней