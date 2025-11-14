Bitcoin упал ниже 100 тысяч долларов

Курс криптовалюты Bitcoin продолжил падение и впервые с мая опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов, и торгуется в районе отметки в 97 тысяч долларов, на 26 тысяч долларов ниже пикового значения, достигнутого в начале октября 2025 года.

Причиной обвала стало исчерпывание факторов, разгонявших ажиотаж на рынке криптовалюты с начала года, в сочетании со снижением аппетита инвесторов к риску на фоне роста волатильности на глобальных рынках.

Вместе с тем, курс Bitcoin все еще на 5% выше, чем в начале 2025 года и на 40% выше, чем на момент выборов президента США осенью 2024 года.