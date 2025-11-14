Tesla открыла центр обслуживания на севере Израиля

Американский производитель электромобилей Tesla открыл свой центр обслуживания и продаж TESLA CENTER на севере Израиля.

Центр расположен в специально построенном для этой цели здании в Кирьят-Ате и объединяет под одной крышей выставочный и торговый зал, а также сервисный центр для автомобилей компании.

Здание комплекса возведено применением экологичных методов, а его электрические подключения спроектированы так, чтобы в будущем поддерживать зарядные станции типа V4 компании, с мощностью до 500 киловатт.