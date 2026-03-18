Госконтролер на севере страны: "Необходимо немедленно решить проблему защитных сооружений"

Государственный контролер и Омбудсмен Матаниягу Энгельман посетил в среду, 18 марта, северные населенные пункты, подверженные ракетным обстрелам со стороны Ирана и "Хизбаллы". Энгельман посетил Хацор а-Глилит с главой совета Михаэлем Кабесой, Мисгав-Ам с главой совета Верхней Галилеи Асафом Лангельбаном, Кирьят-Шмону с мэром Авихаем Штерном и Зарзир.

Госконтролер осмотрел пострадавшие дома и убежище, в котором работает детский сад, встретился с жителями, а также с волонтерами организации "Кедма – молодежное поселенчество". "Мы не чувствуем присутствия государства в происходящем", – заявили жители Энгельману.

В отчете, опубликованном в январе, госконтролер предупреждал, что около трех миллионов жителей не имеют доступа к защищенным комнатам (МАМАД) или убежищам, и выявил ряд недостатков в защите местных властей, больниц и образовательных учреждений. "Операция "Рычание льва" демонстрирует важность защиты и ее жизненную необходимость для спасения жизней жителей, особенно в северных поселках", – отметил госконтролер во время сегодняшнего визита. "Мы находимся в Мисгав-Ам, месте, где нет времени на предупреждение перед сиреной, что затрудняет ведение нормального образа жизни. Жители здесь стойкие, но наряду с этим государство обязано завершить проект по обеспечению защиты. В Мисгав-Ам нам показали, что выполнена лишь треть проектов по защите, бюджет на которые был выделен еще несколько лет назад. Это означает риск для жизни. Правительство должно определить вопрос защитных сооружений как национальный проект и завершить его во всех зонах высокого риска. Недопустимо, чтобы пробелы в защите были столь значительными".

Он также добавил: "В районах, прилегающих к границе, правительство обязано предоставить решение, как в плане заблаговременной защиты, так и в плане особого внимания в период войны. Недопустимо, чтобы владельцы бизнеса спустя две с половиной недели войны не знали, какая схема компенсаций им полагается, и что такая схема до сих пор не сформулирована и не реализована. Это третья кампания подряд, когда тылу не дается заблаговременный ответ. Наряду с ведением военной кампании, премьер-министр обязан заняться тылом".