Госконтролер: правительству был представлен засекреченный отчет по системе ПВО

В воскресенье, 22 марта, государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман посетил места падения иранских ракет в Димоне и Араде. Энгельман лично осмотрел повреждения вместе с мэром Димоны Бени Битоном и мэром Арада Яиром Мааяном, а также пообщался с жителями, пострадавшими из-за отсутствия достаточного количества защитных сооружений.

В ходе визита госконтролер сообщил, что подготовил оперативный отчет о готовности страны к воздушным угрозам, который актуален в эти дни: "Мы завершили полностью конфиденциальный отчет по вопросу противовоздушной обороны после операции "Народ как лев". Отчет был представлен премьер-министру, министру обороны и начальнику Генштаба еще до начала войны. Несмотря на огромные усилия ЦАХАЛа, были места, которые нам не удалось защитить. Я призываю руководство: извлеките уроки сейчас. Это вопрос нашей жизни".

Энгельман также затронул тему нехватки защитных сооружений на периферии: "Программа ТАМА-38 не актуальна для периферии. В таких городах, как Димона и Арад, стоимость земли низкая, поэтому у застройщиков нет мотивации заниматься проектами по укреплению зданий. Государство не может оставить периферию на произвол рыночных сил. Без бюджетного и упорядоченного государственного плана города юга останутся незащищенными. Сегодня ночью мы видели болезненные результаты этих пробелов в защите, и это моральный долг правительства решить этот вопрос как можно быстрее".