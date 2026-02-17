БАГАЦ потребовал объяснений, по поводу финансирования школ, не преподающих основные предметы

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал постановление, согласно которому министерство финансов и министерство просвещения должны пояснить, почему продолжается финансирование учебных заведений ультраортодоксального сектора, в которых не преподаются общеобразовательные предметы.

Согласно опубликованной информации, не позднее 15 апреля министерства обязаны пояснить, почему финансирование не обусловлено изучением общеобразовательных предметов, наличием профессионально подготовленных учителей, а также участием школьников в экзаменах МЕЙЦАВ, как это принято в государственных школах и школах государственно-религиозной системы.

Около 60% ультраортодоксальных школ категории "мосдот а-птор", проверенных Министерством образования Израиля, не соответствуют минимальным стандартам преподавания общеобразовательных предметов ("либа"), несмотря на то, что получают государственное финансирование. Об этом говорится в отчете министерства, который был опубликован в июле 2025 года.

Мосдот а-птор – особая категория ультраортодоксальных начальных школ для мальчиков в Израиле. Хотя эти учреждения получают государственное финансирование, они обязаны преподавать только часть официальной учебной программы (например, 55%), получая финансирование пропорционально объему этих предметов. При этом такие школы подлежат государственному контролю и обязаны соблюдать нормы минпроса.

Из 234 таких заведений, обязанных преподавать общеобразовательные предметы, 140 не выполняют требования, причем в большинстве из них вообще не преподается английский язык. По данным, представленным государством в ответ на петицию реформистского движения в БАГАЦ, 22% учреждений рискуют лишиться лицензии.