TOП-10 хайтек-компаний в Израиле, в которых лучше всего работать

Экономическая компания Dun & Bradstreet опубликовала традиционный ежегодный рейтинг хайтек-компаний в Израиле, в которых лучше всего работать.

Лидером рейтинга, как и год назад, остается производитель ИИ-чипов NVIDIA. На втором месте – кампус НИОКР компании Microsoft.

Израильский Monday занял третью строчку, на четвертом месте – центр НИОКР SAP, после года отсутствия вернувшийся в первую пятерку. Palo Alto Networks опустилась в рейтинге на пятое место.

Далее следуют Salesforce, Cyberark Software, Silverfort, Panaya и Intuit.

Глобальные интернет-гиганты – лишь в конце второй десятки: Google – 19-й, Meta -21-й, Amazon – 23-й.

Рейтинг на 2025 год был составлен на основе комплексного опроса десятков тысяч сотрудников и изучения десятков параметров, касающихся организационной культуры, условий труда, чувства принадлежности и связи с продуктом, наряду с анализом объективных бизнес-данных.