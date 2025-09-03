x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 10:33
03 сентября 2025
Экономика

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил продвижение аэропорта в Циклаге

Авиация
Инфраструктура
Негев
время публикации: 03 сентября 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 09:21
Национальный совет по проектированию и строительству утвердил продвижение аэропорта в Циклаге
AP Photo/Mike Stewart

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил инструкцию по подготовке детального национального генерального плана ТАМА-15хей для строительства вспомогательного международного аэропорта в районе Циклаг.

Национальный генеральный план должен определить точное местоположение аэропорта и схему размещения необходимых сооружений. Планирование будет основано на выводах руководящего комитета и будет уточняться по мере представления новой информации редакционной комиссии.

Напомним, что до сих пор органы проектирования продвигали параллельно два проекта строительства вспомогательного аэропорта – "Неватим" в Негеве и "Рамат-Давид" в Изреэльской долине.

Весной 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение, согласно которому новый аэропорт будет строиться в Негеве, но не рядом с базой "Неватим" (против этого возражает ЦАХАЛ).

В итоге был выбран район Циклага (между Рахатом и Нетивотом).

Опция строительства аэропорта в этом районе ранее уже рассматривалась экспертными комиссиями. Ее единственное преимущество – относительная простота проектирования, однако с точки зрения гражданской авиации, экологии и безопасности опция Циклага получила крайне низкие оценки.

В частности, штаб национальной безопасности был против этой опции, поскольку маршрут захода самолетов на посадку в этом районе будет проходить рядом с границей сектора Газы.

Кроме того, аэропорт в Циклаге не только не разгрузит воздушные коридоры аэропорта Бен-Гурион, но может перегрузить их в часы-пик. Также эта опция создает серьезные помехи работе ВВС ЦАХАЛа.

Экономика
