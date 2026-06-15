Управление ценных бумаг вынудило "Виктори" раскрыть данные по поставкам в сектор Газы

После того, как сеть супермаркетов "Виктори" опубликовала финансовый отчет за первый квартал, сообщив об аномальном росте совокупной выручки на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, управление по надзору за рынком ценных бумаг вынудило ее опубликовать дополнение с раскрытием полной информации об источниках этого роста.

Изначально "Виктори" объяснила рост выручки с 603 млн до 755 млн шекелей только ростом продаж в сопоставимых магазинах, открытием новых точек, сдвигом сроков Песаха и праздничными акциями, а также увеличением продаж электроники и бытовой техники.

В дополнительном отчете, опубликованном по требованию регулятора, было добавлено, что 99 миллионов шекелей выручки, то есть две трети прироста, объясняются не эффективностью действий на местном рынке, а поставками в сектор Газы.

За вычетом этого фактора рост продаж составил только 6%, а выручка на квадратный метр выросла с 8,2-8,5 тысяч шекелей до 8,7-8,8 тысяч шекелей, а не до 10,1 тысячи шекелей.

Поставки в сектор Газы осуществлялись в рамках механизма, который государство запустило в августе 2025 года с целью снизить зависимость от ООН и международных организаций. В перечень одобренных товаров вошли базовые продукты питания, детское питание, фрукты, овощи и средства гигиены. Впоследствии механизм был распространен на пул израильских компаний, отвечающих критериям закона о конкуренции в сфере продовольствия и фармацевтики.

Следует отметить, что участвовать в программе поставок в Газу могут все крупные поставщики с годовым оборотом свыше 350 млн шекелей, так что в ближайшее время следует ожидать публикации дополнительных исправленных биржевых отчетов.