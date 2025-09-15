Минтранс: 15% пассажиров автобусов ездят "зайцем"
время публикации: 15 сентября 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 07:35
Согласно данным министерства транспорта, около 15% пассажиров израильских автобусов не платят за проезд, начиная процедуру оплаты в платежном приложении при посадке, но не завершая ее, если в автобус не зашел контролер.
Финансовый ущерб от этого явления оценивается в 400 миллионов шекелей в год. Больше всего "зайцев" – на внутригородских маршрутах, которыми в основном пользуются школьники и солдаты, сообщает портал ynet.
В министерстве отмечают, что, помимо финансового ущерба, это явление наносит ущерб пассажирам, поскольку не позволяет оценить реальную загрузку маршрутов и обеспечить их необходимым количеством автобусов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2025