Минтранс: 15% пассажиров автобусов ездят "зайцем"

Транспорт
время публикации: 15 сентября 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 07:35
Минтранс: 15% пассажиров автобусов ездят "зайцем"
Olivier Fitoussi/Flash90

Согласно данным министерства транспорта, около 15% пассажиров израильских автобусов не платят за проезд, начиная процедуру оплаты в платежном приложении при посадке, но не завершая ее, если в автобус не зашел контролер.

Финансовый ущерб от этого явления оценивается в 400 миллионов шекелей в год. Больше всего "зайцев" – на внутригородских маршрутах, которыми в основном пользуются школьники и солдаты, сообщает портал ynet.

В министерстве отмечают, что, помимо финансового ущерба, это явление наносит ущерб пассажирам, поскольку не позволяет оценить реальную загрузку маршрутов и обеспечить их необходимым количеством автобусов.

