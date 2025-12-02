x
Ближний Восток

США требуют от Ливана вернуть бомбу, не разорвавшуюся при ликвидации начгенштаба "Хизбаллы"

Оборонка
США
Ливан
Вооружения
Хизбалла
время публикации: 02 декабря 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 08:01
Бейрут, 23 ноября 2025 года. На месте ликвидации начгенштаба "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

Власти США оказывают на правительство Ливана значительное давление, требуя немедленно передать им высокоточную бомбу GBU-39B.

Боеприпас производства корпорации Boeing был сброшен израильским самолетом при ликвидации начальника генерального штаба "Хизбаллы" Али Табатбая, но не взорвался из-за отказа детонатора и был обнаружен в целом виде на оживленной улице в Бейруте, сообщает Israel Defense.

В Вашингтоне опасаются, что передовое вооружение с чувствительными технологиями может попасть во враждебные руки, будь то "Хизбалла", Иран, Россия или Китай. Американских чиновников беспокоит сценарий реверс-инжиниринга для копирования технологии.

Произведенная Boeing бомба содержит передовые системы наведения и секретные композитные материалы, на разработку которых были потрачены миллиарды долларов.

Бомба весом всего 113 килограммов отличается высочайшей точностью, улучшенной малозаметностью и передовой электроникой. Она используется на истребителях F-15, F-16 и F-35 для уничтожения уникальных и защищенных целей. Стоимость одной бомбы – до 90 тысяч долларов.

Израильские ВВС применяют эти боеприпасы с 2010 года, активно используя их в операциях против ХАМАС в секторе Газа и в продолжающейся войне с "Хизбаллой" в Ливане.

