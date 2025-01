США ввели санкции против 250 пособников войны против Украины, в том числе в Китае и Кыргызстане

Администрация США ввела санкции против 250 физических и юридических лиц, которые способствуют ведению Россией войны против Украины, а также помогают российской экономике обойти западные санкции.

150 физических и юридических лиц связаны с военно-промышленным комплексом. В их числе десятки компаний, базирующихся за пределами России, в частности, в Китае и Кыргызстане. Отмечается, что Китай – крупнейший поставщик критически важного для российской оборонной промышленности сырья.

Как передает Reuters"Голос Америки", в схеме обхода санкций задействованы ООО "Гербариум Офис Менеджмент", АО "Атлант торг", ООО "Сигма Партнерс", АО "Транзакции и расчеты", АО "Арктур" и Paylink Limited. Генеральным директором "Гербария" является Андрей Приходько.

Китайские компании, о которых идет речь – это Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd, Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd, Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd, и Jilin Province Shunda Trading Company Ltd.