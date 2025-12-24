x
24 декабря 2025
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2025
|
24 декабря 2025
|
последняя новость: 10:52
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Община сирийских евреев Нью-Йорка купила два жилых здания в Иерусалиме

Недвижимость
США
Иерусалим
Антисемитизм
время публикации: 24 декабря 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 09:38
Община сирийских евреев Нью-Йорка купила два жилых здания в Иерусалиме
Michael Giladi/Flash90

В Иерусалиме на этой неделе была заключена одна из крупнейших сделок на рынке жилой недвижимости в истории страны.

Нью-Йоркская община евреев, выходцев из Алеппо, приобрела два жилых здания в Иерусалиме, в которых в общей сложности около 200 квартир.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, общая стоимость сделки превышает миллиард шекелей. Согласно каналу, покупка зданий не означает массовой репатриации членов общины в Израиль, а скорее является реакцией на рост антисемитизма в США.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 августа 2025

Семья французских евреев купила 8 квартир в Раанане за 36,5 млн шекелей