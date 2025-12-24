Община сирийских евреев Нью-Йорка купила два жилых здания в Иерусалиме

В Иерусалиме на этой неделе была заключена одна из крупнейших сделок на рынке жилой недвижимости в истории страны.

Нью-Йоркская община евреев, выходцев из Алеппо, приобрела два жилых здания в Иерусалиме, в которых в общей сложности около 200 квартир.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, общая стоимость сделки превышает миллиард шекелей. Согласно каналу, покупка зданий не означает массовой репатриации членов общины в Израиль, а скорее является реакцией на рост антисемитизма в США.