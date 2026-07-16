Названа зарплата Нетаниягу: некоторые специалисты зарабатывают больше премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получает около 61 тысячи шекелей в месяц, однако доходы некоторых специалистов частного сектора значительно выше. Такие данные были представлены во втором выпуске программы Шауля Амстердамски "Зарплата государства" на телеканале "Кан 11".

Согласно приведенным в программе цифрам, депутат Кнессета получает около 50 тысяч шекелей в месяц. Примерно столько же может зарабатывать продакт-менеджер в сфере высоких технологий, а доход успешного парикмахера достигает 40 тысяч шекелей. На вершине представленного рейтинга оказался адвокат по уголовным делам с месячным доходом около 80 тысяч шекелей, отмечает Ice.

В нижней части списка, который обсуждался в рамках программы, находятся работники сферы образования и культуры. Учительница начальной школы с восьмилетним стажем получает около 12 тысяч шекелей в месяц – столько же, сколько начинающая сотрудница тюремной службы. Доход театрального актера с 20-летним стажем составляет около 13 тысяч шекелей.

Исследователь мозга получает около 18 тысяч шекелей – столько же, сколько спасатель с 25-летним стажем или инспектор Управления природы и парков. При этом отмечается, что спасатель фактически работает семь месяцев в году, но его годовой заработок распределяется на 12 месяцев.

Софер – специалист по написанию священных текстов – может получать около 22 тысяч шекелей, больше директора школы. Примерно столько же зарабатывает пожарный с 15-летним стажем, тогда как доход строительного техника достигает 23 тысяч шекелей.

Представленные в программе суммы отражают доходы конкретных работников с разным стажем и условиями занятости и не являются официальными средними показателями по профессиям.

Несколько дней назад был опубликован доклад Центра "Адва" о социальном положении в Израиле. В этом докладе отмечалось, что средний месячный доход домохозяйств наемных работников, относящихся к верхнему децилю, составляет в Израиле 85218 шекелей – в 13,6 раза больше, чем у домохозяйств нижнего дециля, где этот показатель равен 6278 шекелям. При этом, согласно исследованию, на два верхних дециля приходится 45% совокупных доходов домохозяйств наемных работников. Авторы доклада отмечают, что почти четверть наемных работников в Израиле получают низкую зарплату. При этом к среднему классу относятся 54,4% населения – это один из самых низких показателей среди развитых стран.