Иранские источники сообщают о взрывах в Бушере и Бендер-Аббасе
время публикации: 16 июля 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 23:29
По сообщению иранского ТВ, в ночь на пятницу армия США атаковала цели в районах Бушера и Бендер-Аббаса, сообщается о взрывах.
По предварительным данным, в результате удара по Бендер-Аббасу ранены семь человек. Сообщается, что в числе атакованных целей был мост, соединяющий Бендер-Аббас с Ширазом, транспортное сообщение между городами прекращено.
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