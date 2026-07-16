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Ближний Восток

Иранские источники сообщают о взрывах в Бушере и Бендер-Аббасе

Иран
Война с Ираном
время публикации: 16 июля 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 23:29
Иранские источники сообщают о взрывах в Бушере и Бендер-Аббасе
Iranian Presidency Office via AP

По сообщению иранского ТВ, в ночь на пятницу армия США атаковала цели в районах Бушера и Бендер-Аббаса, сообщается о взрывах.

По предварительным данным, в результате удара по Бендер-Аббасу ранены семь человек. Сообщается, что в числе атакованных целей был мост, соединяющий Бендер-Аббас с Ширазом, транспортное сообщение между городами прекращено.

Ближний Восток
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