Иранские источники сообщают о взрывах в Бушере и Бендер-Аббасе

По сообщению иранского ТВ, в ночь на пятницу армия США атаковала цели в районах Бушера и Бендер-Аббаса, сообщается о взрывах.

По предварительным данным, в результате удара по Бендер-Аббасу ранены семь человек. Сообщается, что в числе атакованных целей был мост, соединяющий Бендер-Аббас с Ширазом, транспортное сообщение между городами прекращено.